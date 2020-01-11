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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة إتش بي تكشف عن كمبيوتر من فئة الكل في واحد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة إتش بي النقاب عن الحاسوب Envy 32 الجديد من فئة الكل في واحد خلال فعاليات معرضCES بمدينة لاس فيجاس الأمريكية حتى 10 يناير (كانون الثاني) الجاري.
وتهدف الشركة الأمريكية من خلال الكمبيوتر Envy 32 الجديد إلى تلبية متطلبات المستخدمين المحترفين والمبدعين من خلال تجهيزه بشاشة قياس 5ر31 بوصة وتعمل بدقة 4K مع درجة سطوع قصوى تصل إلى 600 نيت وتغطية نطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 98%، مع تركيب زجاج مضاد للانعكاسات فوق الشاشة بالكامل، ويمكن توصيل شاشة أخرى بالحاسوب الجديد عن طريق منفذ Thunderbolt 3 أو HDMI.
وتشتمل باقة التجهيزات التقنية للحاسوب الجديد من فئة الكل في واحد على معالج إنتل من الجيل التاسع Core i7-9700 بمعمارية 14 نانومتر، وتبلغ سعة ذاكرة الوصول العشوائي 32 جيجابايت مع ذاكرة داخلية من أقراص الحالة الساكنة SSD بسعة حتى واحد تيرابايت.
ويدعم حاسوب إتش بي Envy 32 الجديد تقنية الواي فاي 5، مع توافر قارئ بطاقات الذاكرة SD واثنين من منافذ USB-C واثنين من منافذ USB-3.1 ومنفذ USB-3.0.
وأعلنت شركة إتش بي عن توافر الحاسوب Envy 32 الجديد في الأسواق العالمية اعتبارا من الآن بسعر يبدأ من 1600 دولار أمريكي.
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