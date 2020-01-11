سامسونج تكشف عن أجهزة تلفاز فاخرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

متابعات_السعودية نيوز

قدمت شركة سامسونج مجموعة من أجهزة التلفاز الفاخرة الجديدة خلال مشاركتها في فعاليات معرض CESبمدينة لاس فيغاس الأمريكية حتى 10 يناير (كانون الثاني) الجاري.



وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن سلسلة التلفزيون Q950 الجديدة تمتاز بشاشة تغطي 99% من الواجهة الأمامية للجهاز، وبالتالي فإنه يأتي بدون حواف تقريبا، ويبلغ سُمك جهاز التلفاز الجديد 15 ملم، ويعمل بدقة وضوح 7980x4320 بيكسل.

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وتظهر المحتويات ذات دقة الوضوح الأقل بصورة جيدة، حيث تعتمد سامسونغ على التحسين اللاحق بواسطة البرامج والتعلم الآلي، حيث يتم تحليل محتويات الصورة ومعالجتها لزيادة دقة الوضوح، ومن المتوقع طرح السلسلة في الأسواق العالمية خلال العام الجاري، ولم تكشف سامسونغ عن أية بيانات بخصوص الأسعار المتوقعة.

وشهد جناح سامسونج أيضا كشف النقاب عن التلفاز "The Sero" بتصميمه الرائع؛ حيث تهدف الشركة من خلال الجهاز الجديد إلى عرض مقاطع الفيديو الرأسية، ويمكن تدوير شاشة التلفزيون 43 بوصة حسب الرغبة لعرض الصور أو مقاطع الفيديو المسجلة بواسطة الهاتف الذكي في وضع البورتيريه، بالإضافة إلى إمكانية نقل محتويات شاشة الهاتف الذكي لاسلكيا، وكذلك عن طريق تقنية أبل Airplay.

وتضمن الإضاءة الخلفية المعدلة عرض الألوان والتباين بصورة أفضل على شاشة QLED، التي تعمل بدقة وضوح 4K 3840 x2160 بيكسل.

وتطلق الشركة تلفزيون “The Sero” الجديد في الأسواق العالمية بدءاً من أبريل (نيسان) المقبل، لكنها لم تفصح عن أية بيانات بخصوص الأسعار المتوقعة.