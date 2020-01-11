لينوفو تكشف عن لاب توب بشاشة مطوية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

كشفت شركة لينوفو النقاب عن اللاب توب Thinkpad X1 Fold المزود بشاشة قابلة للطي، وذلك خلال فعاليات معرض CES للإلكترونيات والمقام بمدينة لاس فيغاس الأمريكية حتى العاشر من الشهر الجاري.



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وأوضحت الشركة الصينية أن اللاب توب Thinkpad X1 Fold الجديد يمتاز بشاشة OLED قياس 3ر13 بوصة بتنسيق 4:3، ويعتمد في البداية على نظام التشغيل Windows 10، وفي وقت لاحق من هذا العام سيتوفر له نظام التشغيل Windows 10X المخصص للأجهزة المعتمدة على شاشتين.

ومن المقرر أن تطرح لينوفو اللاب توب Thinkpad X1 Fold الجديد منتصف العام الجاري بسعر يبدأ من 2500 دولار أمريكي تقريبا.