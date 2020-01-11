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مشروع قانون أمريكي قد يسجن مستخدمي الهواتف الذكية دون سن 21 عاماً

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دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

تقدم عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية فيرمونت John Rodgers بمشروع قانون يجرم استخدام الهواتف الذكية لمن هم دون 21 عاماً ويفرض عقوبات بالسجن لمدة عام كحد أقصى أو غرامة مالية قدرها ألف دولار أو كليهما!.

ويتألف مشروع القانون من صفحتين فقط، والهدف منه تسليط الضوء على مخاطر الهواتف الذكية على المراهقين كالتنمر والتطرف واستخدام الهاتف أثناء القيادة.

ولا يتوقع السيناتور صاحب مشروع القانون تمريره وتطبيقه فعلاً، إلا أنه تقدم به لإثبات وجهة نظر وتسليط الضوء على رأيه حول مخاطر استخدام الهواتف الذكية من قبل الشباب.

والفكرة من مشروع القانون هذا احتجاج على قانون آخر تم اعتماده مؤخراً يحظر بيع الأسلحة لمن هم دون 21 عاماً ما لم يتخذوا إجراءات السلامة، حيث يرى أن الهواتف الذكية أخطر من الأسلحة.

التدوينة مشروع قانون أمريكي قد يسجن مستخدمي الهواتف الذكية دون سن 21 عاماً ظهرت أولاً على عالم التقنية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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