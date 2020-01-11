دبي - بواسطة محمد فارس The White Door لعبة جديدة من القائمين على سلسلة ألعاب Cube Escape الشهيرة أندرويد و iOS © Tech World قدمت بواسطة

بعد إطلاقها على iOS مؤخرًا، هاهي لعبة المغامرات والألغاز The White Door تصل أندرويد.

Rusty Lake هو مطور اشتهر بسلسلة ألعاب المغامرات Cube Escape و Rusty Lake، وما يُميّز هذه الألقاب، انها تُقدّم المظهر المُظلم، وقد يكون هذا الأمر لا يُجذب الجميع، وهذا بالضبط سبب للانتباه للعبتهم الجديدة The White Door، والتي تُشبه إلى حد كبير سابقاتها، حيث هي عبارة عن لعبة مغامرة بالنقرات، ولكن تتمحوّر قصتها ورسوماتها على التركيز، ومما يجعل هذه اللعبة أسهل قليلاً في اللعب هو تقسيمها المبسط.

ويجب أن يُوفّر الفيديو الخاص باللعبة والموجود في الأسفل، فكرة عما يُمكِن توقعه منها، وتدور رحاها هو شخصية “روبرت هيل”، حيث يستيقظ في منشأة للصحة العقلية ويعاني من فقدان شديد للذاكرة، أنت بدورك عليك اتباع الروتين اليومي الصارم للمرفق بهدف استكشاف أحلامه ومساعدته في تذكّر ذكرياته، وكل يوم في المنشأة سيكون لديه جوه الخاص من التشويق ومجموعة متنوعة من الأحداث غير المتوقعة والسريالية.

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ومن الجدير ذكره، أن اللعبة تستخدم شاشة مقسمة فريدة من نوعها، لذا فهي في النهاية تقدّم شيئًا جديدًا إلى الطاولة،بالتالي، إذا كنت تبحث عن لعبة مغامرات قوية تتضمن قصة مثيرة للاهتمام وفنًا رائعًا وفريدًا من نوعه، فقد تكون The White Door اختيارك الحالي.

أخيرًا، تُعدّ لعبة The White Door إصدارًا مدفوعًا، وهي متوفرة للتحميل بسعر 3.49$ لمرة واحدة على متجر جوجل بلاي، ولا تتضمّن أي إعلانات أو أي عناصر شراء داخلية، ومن الغريب أن يكون سعر اللعبة على أندرويد مرتفع مما هو عليه في iOS، والمُتمثّل بمبلغ 2.99$.

تحميل لعبة The White Door على أندرويد.

تحميل لعبة The WhiteDoor على iOS.

التدوينة The White Door لعبة جديدة من القائمين على سلسلة ألعاب Cube Escape الشهيرة ظهرت أولاً على عالم التقنية.