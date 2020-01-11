شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السورى يصد هجوم مئات المسلحين قرب بلدة جرجناز بريف إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الروسى للمصالحة فى سوريا، اليوم السبت، أن الجيش السورى تصد لهجوم شنه مئات المسلحين بالقرب من بلدة جرجناز بريف إدلب.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية عن رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية الجنرال يورى بورينكوف قوله "إن نحو 200 مسلح شاركوا فى الهجوم، مستقلين 30 سيارة (بيك آب) مزودة بمدافع رشاشة ذات أعيرة كبيرة"، مشيرا إلى أن قوات الجيش تصدت للهجوم وأرغمت المسلحين على التراجع إلى مواقعهم السابقة.

وأوضح المسؤول العسكرى الروسى أن العسكريين الروس رصدوا 31 عملية قصف من قبل الفصائل المسلحة خلال الساعات الـ 24 الماضية، لافتا إلى أن القوات الحكومية السورية توقفت عن الأعمال القتالية فى إدلب ولم يتم استخدام الطيران الحربى فى هذه المنطقة.