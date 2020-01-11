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الرئيس الجزائرى يوفد رئيس وزرائه إلى مسقط للتعزية فى السلطان قابوس

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كلف الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون ، اليوم السبت ، جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) عبد العزيز بالتوجه غدا الأحد إلى مسقط ؛ لتقديم تعازى الجزائر فى وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الجزائرية "كلف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون اليوم السبت الوزير الأول عبد العزيز جراد بالتوجه غدا إلى مسقط لتقديم تعازى الجزائر شعبا ورئيسا فى وفاة المغفور له بإذن الله، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور".

 

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