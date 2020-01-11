نائب أردوغان إلى مسقط لتقديم التعازي بوفاة السلطان قابوس

أنقرة/ الخليج 365

يتوجه نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، إلى العاصمة مسقط، لتقديم التعازي بوفاة السلطان العماني قابوس بن سعيد.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية، للأناضول، أن أوقطاي سيتوجه الأحد إلى مسقط، لتقديم التعازي إلى سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد.

ووري جثمان السلطان العماني قابوس بن سعيد، الثرى، السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بمسقط.

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وفي وقت سابق السبت، أدى ابن عم السلطان الراحل، وزير الثقافة، هيثم بن طارق آل سعيد، اليمين القانونية، سلطانا لعُمان، بموجب النظام الأساسي للدولة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة ابن سعيد، مساء الجمعة، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وأعلن الديوان "الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.