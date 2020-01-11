السراج يجري زيارة إلى تركيا الأحد

إسطنبول/ الخليج 365
يزور رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، فائز السراج، الأحد، تركيا، حيث من المتوقع أن يقابل الرئيس رجب طيب أردوغان.
وعلمت الخليج 365، أن السراج سيصل إسطنبول صباح الأحد.
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