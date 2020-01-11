أردوغان يستقبل رئيس البرلمان التونسي في إسطنبول

إسطنبول / الخليج 365

استقبل الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي في مدينة إسطنبول.

وأفاد مراسل الخليج 365 بان الاستقبال جرى في المكتب الرئاسي بقصر دولمه بهتشه؛ حيث عقد الرئيس أردوغان مغلقا مع الغنونشي.

وانتخب الغنوشي، منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، رئيسا للبرلمان التونسي بعدما تصدر حزبه "حركة النهضية" (إسلامية) نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة بحصوله على 52 مقعدا من إجمالي مقاعد المؤسسة التشريعية البالغ عددها 217.

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