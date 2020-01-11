قالن وأوبراين يبحثان الوضع الأمني في سوريا وليبيا

أنقرة/ الخليج 365

بحث متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، السبت، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، قضايا تتعلق بالوضع الأمني في سوريا وليبيا.

وذكر بيان صادر عن الرئاسة التركية، أن قالن وأبراين تبادلا في اتصال هاتفي وجهات النظر حول الوضع الأمني في سوريا وليبيا.

وأوضح أن الاتصال الهاتفي شدد على أهمية تقديم الدعم لمبادرات تركيا الرامية لتحقيق الهدنة في ليبيا.

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وأضاف أن الاتصال ناقش المستجدات في العراق وإيران، وجدد دعوة تركيا للأطراف على ضبط النفس.

وأكد أن الجانبين اتفقا على بذل الجهود من أجل الحد من التوتر.



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