إيران…تظاهرات بشعار الموت للدكتاتور

الخليج - حسن القبيسي

احتشدت عصر اليوم، مجموعات كبيرة من المواطنين وطلاب جامعات طهران و”شريف الصناعية“ و”أمير كبير“ و”العلامة“ للاحتجاج على إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل قوات الحرس، هاتفين ”الموت للدكتاتور“ و”الموت لهذه الحكومة القاتلة“ و”لا تقل لي فتنوي، بل أنت الفتنوي أيها الظالم“ و ”لتسقط ولاية الفقيه، بعد كل السنوات من الجرائم“ و ”لم نقدّم قتلى لكي نساوم، ونمدح الزعيم القاتل“ و”استحي يا خامنئي واترك السلطة“ و”اخجلي ياقوات الحرس واتركي الحكم“ و”لا تخافوا، كلنا معًا“. كما طالبوا بإسقاط خامنئي من خلال هتافهم ”أيها القائد العام استقل، استقل“. وهاجمت القوات القمعية المحتجين، مستخدمة الغاز المسيل للدموع في بعض المواقع.

ووجّهت السيدة مريم رجوي رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية تحياتها للطلاب والمواطنين المنفتضين في طهران ودعت عموم المواطنين والشباب إلى دعم ذوي ضحايا هذه الجريمة المروعة التي ارتكبها نظام الملالي والتضامن معهم، وطالبت المجتمع الدولي بمحاكمة ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجريمة. وأكدت أن المسبّب الأول هو خامنئي باعتباره القائد العام للقوات المسلحة، ثم روحاني بصفته رئيس الجمهورية بالإضافة إلى قادة قوات الحرس.