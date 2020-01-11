بعد فوزه على #الوحدة #الهلال يتصدر #الدوري_السعودي

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الخليج - د ب أ
خطف الهلال صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (الدوري السعودي للمحترفين)، من غريمه التقليدي النصر، بعد فوزه على ضيفه الوحدة 3-1، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ13 من المسابقة.
وكان الوحدة افتتح التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق مهاجمه البرازيلي أنسيلمو، قبل أن يدرك الفرنسي بافتيمبي غوميز التعادل من ضربة جزاء للهلال في الدقيقة 31.
وفي الدقيقة 70 سجل صالح الشهري الهدف الثاني للهلال، قبل أن يعود جوميز ويضيف الثالث لفريقه في الدقيقة 77.
ورفع الهلال رصيده إلى 30 نقطة ،ليرتقي إلى صدارة ترتيب المسابقة، متساوياً بنفس الرصيد مع النصر، لكنه متفوقاً عليه بفارق الأهداف، فيما تجمد رصيد الوحدة عند24 نقطة في المركز الخامس.
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