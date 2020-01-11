تعرف على هيثم بن طارق آل سعيد … خليفة السلطان قابوس

صحيفة الخليج الإلكترونية

أعلن التلفزيون الرسمي في سلطنة عمان تنصيب هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد ، وهيثم بن طارق هو ابن عم السلطان قابوس، الذي وافته المنية الجمعة.

السلطان الجديد من مواليد 13 أكتوبر 1954 في مسقط بعمان، وهو من الأعضاء البارزين في عائلة آل سعيد العمانية الحاكمة.

بعد تخرجه من جامعة أكسفورد سنة 1979 تابع دراسات عليا بكلية “بيمبروك”، وتدرج هيثم بن طارق في مناصب عديدة في الدولة العمانية.

وقبل تنصيبه السبت سلطانا لعمان، حمل هيثم بن طارق حقيبة وزارة التراث والثقافة مدة 18 عاما (2002-2020).

كان له مرور على قطاع الرياضة والشباب سنوات الثمانينيات، إذ كان أول رئيس للاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986، وهو السبب كذلك في تعيينه سنة 2010 رئيسا للجنة الوطنية المنظمة للألعاب الآسيوية.

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انتقل بن طارق من قطاع الرياضة للمجال الديبلوماسي سنة 1986، حيث تولى منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ثماني سنوات (1986-1994).

وفي سنة 1994، عينه السلطان قابوس أمينا عاما لوزارة الخارجية، قبل أن يعين سنة 2002 وزيرا للتراث والثقافة وهو المنصب الذي بقي فيه حتى تنصيبه سلطانا لعمان في 11 يناير 2020.

وإلى جانب حقيبة وزارة الثقافة، تولى هيثم بن طارق آل سعيد لجنة الرؤى المستقبلية التي ألقى السلطان الراحل على عاتقها مسؤولية التخطيط لمستقبل عمان حتى عام (2040).

يركز السلطان الجديد على عنصر الشباب لإعادة بعث سلطنة عمان، ففي تصريح صحفي سابق، قال هيثم بن طارق خلال لقاء جمعه بشباب في إطار مشروع رؤى عمان 2040 أنه سيتم إعادة النظر في العديد من التشريعات بعد اعتماد الرؤية وأن البرنامج الذي تقوم عليه رؤى مستقبل عمان هو خلاصة “ما يتطلع إليه الشباب العماني”.

الخليج – الحرة