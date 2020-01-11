اختتام فعاليات الأسبوع العالمي الثالث للتدريب بدولة الكويت

الخليج - عبدالرحمن الشهري

اختتمت فعاليات الأسبوع العالمي الثالث للتدريب و الذي عقد بدولة الكويت بلد الإنسانية والعطاء خلال الفترة من 5 إلى 10 يناير وشهد حضور ومشاركات دولية و ثمن المشاركون من الخبراء والمدربين بالجهود المبذولة من قبل القائمين علي الفاعلية كما تم تكريم المشاركين والمدربين تكريم اللجنة العلمية و اللجنة المنظمة واللجنة الاعلاميةهذا وقد تمت فاعلية الأسبوع العالمي الثالث للتدريب بإشراف من مؤسسة حضارة للمعارض والمؤتمرات ,بقيادة المستشار عبدالله شاهين , مؤسس الأسبوع العالمي للتدريب والملتقى الخليجي , وصاحب مشروع المربي الحضاري , والمشرف العام على الأسبوع رئيس اتحاد الجامعات الدولي الدكتور محمد خير الغباني , ورئيس الأسبوع العالمي للتدريب الدكتورة فاطمة المهاجري.

وأعرب المشاركون عن الاستفادة المثمرة من الفاعلية وكذلك من أصحاب الشأن والمكانة , اجتمعوا عهدوا وتعاهدوا على أن يكونوا أصحاب أثر خالد , سطروا أحلامهم بمداد المعرفة المحمل بالأمل , قطوف دانية ذاق حلاوتها كل من حضر وحتى من سمع أو رأى ,ويكفي أن نقول ليهنأ العلم رواده . آمنوا إيمانا عميقا بصدق رسالتهم الإسلامية وحق عيشها واقعا كريما .

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خمسة أيام كانت قيادة وريادة , جمع فيها الخبراء عصارة علومهم وتجاربهم عبر السنين , قدموها على أطباق من ذهب جاهزة للفوز بها استفادة ونشرا , خالصة لوجه الله الكريم , قدموا الجديد لقادة التغيير , حملوا على عواتقهم أمانات عظيمة , ومسؤوليات كبيرة , في رحلة بناء الذات الإنسانية ,خمسة أيام كان فيها التعليم أساسا للتقدم , والتربية ركنا رئيسا للنهوض بالمجتمعات قيما ثابتة عمادها , وتدريب لإخراج القدرات التي حبانا الله بها , ريادة للتطوع وقيادة الحياة بإحسان , سبق لمن سبق بالخيرات من القادة العظماء , وعلى خطاهم يسير أيضا العظماء , وقبل ذلك كله بداية بصناعة القادة الحقيقيين القادرين بإذن الله على نشر العلم والمعرفة.

بدايات مسك كانت وختام أكرم , في هذا الأسبوع , اتحدت الأهداف والرؤى , وجهت المسير على العهد اتفقوا ورددوا جميعا , نتعلم لنكون , فحتما المستقبل ذات يوم سيصنع سنراه نعيشه ويعيشه أبناؤنا قادة المستقبل الزاهر في وطن الطموح والمعرفة .

أسبوع مر بلحظاته العامرة تميزا وإبداعا من القادة المحاضرين والمحاضرات , كفاءات حضرت فأعطت المزيد حلقوا بنا في سماء المعرفة , كان صدق خطابهم عنوانا لكل لحظاته , وجهوا بأمانة , أرشدوا بيقين وفعلوا الكثير , من أجل مجتمعاتهم وأوطانهم وأمتهم المباركة .

يدا بيد همم بإذن الله خطا ثابتة نحو القمم لعمارة الأرض وخلافتها ,شكرا لله عزو جل وحده ثم الشكر موصولا لدولة الكويت الحبيبة على كرم الضيافة , شكرا للمشرف العام المستشار عبدالله شاهين شكرا للإدارة بقيادة الدكتورة فاطمة المهاجري , شكرا لرؤساء المؤتمرات, شكرا للجنة الإعلامية بقيادة المدرب حسن سويد شكرا للجميع دون استثناء , اجتمعتم تواجدتم فأحسنتم , كتب الله أجركم خالدا خالصا لوجهه الكريم .