متظاهرين بطهران يحرقون صور سليماني

صحيفة الخليج الالكترونية

قام عدد من المتظاهرين في طهران , بحرق صور قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية.

كما ردد المشاركين في المظاهرات برحيل المرشد الإيراني، علي خامنئي، وهتفوا ” النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر”، و”الموت للولي الفقيه”، و”قاتل وحكمه باطل”، وفق مواقع إيرانية.

وكانت مظاهرات انطلقت اليوم , بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إسقاطه طائرة الركاب الأوكرانية.