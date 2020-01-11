متظاهرين بطهران يحرقون صور سليماني

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صحيفة الخليج الالكترونية
قام عدد من المتظاهرين في طهران , بحرق صور قائد فيلق القدس قاسم سليماني الذي قتل في غارة أميركية.
كما ردد المشاركين في المظاهرات برحيل المرشد الإيراني، علي خامنئي، وهتفوا ” النظام يرتكب الجرائم وخامنئي يبرر”، و”الموت للولي الفقيه”، و”قاتل وحكمه باطل”، وفق مواقع إيرانية.
وكانت مظاهرات انطلقت اليوم , بعد أن أعلن الحرس الثوري الإيراني عن إسقاطه طائرة الركاب الأوكرانية.
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