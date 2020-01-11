الدوري_الإيطالي #لاتسيو ينتزع فوزاً صعباً من #نابولي

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الخليج - د ب أ
انتزع فريق لاتسيو فوزاً صعباً من ضيفه نابولي 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الـ19 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً فوز ميلان على كالياري 2-0.
ويدين لاتسيو بالفضل في هذا الفوز للاعبه شيرو إيموبيلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 82.
ورفع لاتسيو رصيده إلى 42 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد نابولي عند 24 نقطة في المركز التاسع.
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