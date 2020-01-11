شركة المياه تعلن عن وظائف شاغرة

صحيفة الخليج الالكترونية كشفت شركة المياه الوطنية عن وجود 4 وظائف إدارية للجنسين من حديثي التخرج للعمل في الشركة بالرياض وفق المسمي الوظيفي الآتي “وظيفة أخصائي شؤون نظامية –عدد 4 وظائف”. واشترطت الشركة أن يكون المتقدمين أو المتقدمات من الجنسية السعودية، وأن يكونوا حاصلين أو حاصلات على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها باختصاص إدارة الأعمال، وألا يكون المتقدمين أو المتقدمات على رأس العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، أن تدل سجلات التأمينات الاجتماعية والخدمة المدنية بعد تسجيل المتقدمين على أي وظيفة خلال 6 أشهر السابقة، ألا يكون المتقدمين قد استفادوا من برنامج تمهير سابقاً. ولفتت بأن باب التقديم مستمر لغاية تاريخ 8/2/2020 ميلادي، من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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