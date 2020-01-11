حساب المواطن يوضح سبب إيقاف البرنامج لدى بعض المستفيدين

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صحيفة الخليج الالكترونية
أوضح برنامج ” حساب المواطن ” اليوم السبت، أسباب إيقاف البرنامج لدى بعض المستفيدين.
وجاء ذلك ردًا على استفسارات بشأن إيقاف البرنامج لدى بعض المستفيدين، حيث تظهر لهم رسالة مذكور فيها أنه تم إيقاف الحساب حاليًّا ويجب التواصل مع خدمة العملاء.
ورد حساب المواطن قائلًا: إن هذا يأتي نظرًا لعدم تطابق البيانات المفصح عنها في البوابة الإلكترونية مع الجهات ذات العلاقة ولعدم التجاوب مع الرسائل التذكيرية بأهمية الإفصاح.
وأكد البرنامج على أنه تم إيقاف الدعم حتى يتم إثبات صحة البيانات.
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