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الاتفاق ينتزع تعادلا من ضمك في الوقت القاتل

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

تعادل الاتفاق بصعوبة مع مضيفه ضمك 2 – 2 ، يوم السبت، ضمن منافسات المرحلة الرابعة عشر من دوري كأس الأمير للمحترفين.

وتقدم ضمك عن طريق محمد بوسبعان في الدقيقة 35، قبل أن يسجل فيليب كيش هدف التعادل للاتفاق من ركلة جزاء في الدقيقة 57، ثم سجل عبد الوهاب جعفر في الدقيقة 73، لكن صالح القميزي سجل هدف التعادل للاتفاق في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

ورفع الاتفاق رصيده إلى 17 نقطة في المركز العاشر، فيما يتذيل ضمك ترتيب الدوري برصيد ثماني نقاط.

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