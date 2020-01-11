شكرا لقرائتكم خبر عن صورة مسربة تكشف مواصفات هاتف آيفون الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشفت الصور المسربة الجديدة للهاتف iPhone SE 2 الجديد عن تصميم يشبه إلى حد كبير هاتف آيفون 8 الذي تم إصداره منذ أكثر من عامين، حيث سيتم تزويد الهاتف بشاشة مشابهة لشاشة آيفون 8 من حيث الحجم، وماسحة لبصمات الأصابع.

ووفقاً للصور التي تم تسريبها من قبل موقعي أون ليك وآي غيك بلوك، سحتوي الهاتف على شاشة لمس قياس 4.7 بوصة، وهو نفس حجم شاشة آيفون 8 الذي تم إصداره في عام 2017.

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وستكون سماكة هاتف iPhone SE 2 الجديد 0.3 بوصة، أي أكثر بقليل من سماكة آيفون 8 البالغة 0.28 بوصة، بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

بينما سيكون الفارق الأكبر بين هاتفي iPhone SE 2 وآيفون 8 هو الزجاج المتجمد المستخدم في هاتف آيفون 11 برو، بخلاف الزجاج اللامع في آيفون 8.

وكان آيفون 8 هو آخر هاتف تم تزويد بميزة مسح بصمات الأصابع باللمس، حيث تم استبداله في هواتف آيفون اللاحقة بميزة التعرف على الوجه، لكن هاتف آيفون إس أي 2 الاقتصادي سيستعيد هذه الميزة من جديد عند إطلاقه المتوقع في وقت لاحق من 2020.