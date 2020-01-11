دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Arcadeo تقدم كرسي ألعاب بعشر مناطق حسية قابلة للتخصيص ظهر على التقنية بلا حدود.

قدمت شركة Arcadeo أول كرسي ألعاب متصل لها، والذي يحتوي على 10 محولات طاقة مثبتة بطول الظهر والمقعد، بالإضافة إلى معالج 16 نواة والذي يحول الصوت متعدد القنوات إلى اهتزازات ملموسة. يتصل الكرسي بحاسب أو تلفزيون أو جهاز ألعاب من خلال USB-C، ونظرًا لأن أجهزة الاستشعار تم ضبطها لقراءة الصوت فهي تعمل مع أي منصة وأي لعبة على الفور.

بمجرد توصيل الكرسي تتفاعل محولات الطاقة ديناميكيًا مع الضوضاء التي تظهر على الشاشة، وتهتز عند إطلاق الطلقات النارية والانفجارات ودوران المحركات. هناك أيضًا تطبيق يتيح للمستخدمين ضبط كل نقطة لمسية، وتخصيص استجاباتهم لألعاب وتجارب محددة.

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يوجد حجمان للكرسي، وتم عرض النموذج الأكبر بمعرض CES. وتنوي الشركة إطلاق الكرسي في وقت لاحق من هذا العام بسعر 800 دولار.

المصدر

هذا الموضوع Arcadeo تقدم كرسي ألعاب بعشر مناطق حسية قابلة للتخصيص ظهر على التقنية بلا حدود.