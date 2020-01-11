شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: فتح 3 معابر لإخراج المدنيين من إدلب السورية بعد غد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن فتح 3 معابر لإخراج المدنيين من منطقة إدلب لخفض التصعيد شمال غرب سوريا اعتبارا من يوم الاثنين الموافق 13 يناير.

وأفاد مدير مركز حميميم لمصالحة الأطراف المتناحرة فى سوريا والتابع لوزارة الدفاع الروسية، اللواء يورى بورينكوف، فى بيان أوردته قناة " روسيا اليوم" الإخبارية بورود بلاغات متعددة من قبل المواطنين السوريين من أراضى سيطرة التشكيلات المسلحة فى منطقة إدلب لخفض التصعيد بطلب إعادتهم إلى بيوتهم الواقعة فى الأراضى التى تم تحريرها من المسلحين".

وذكر بورينكوف: "لتنظيم خروج المدنيين إلى الأراضى الخاضعة لسيطرة القوات الحكومية السورية سيبدأ، اعتبارا من الساعة 12:00 يوم 13 يناير، عمل 3 معابر وهى تقع فى أبو الظهور والهبيط والحاضر".

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وأوضح أن هذه المعابر ستحتضن نقطا لتقديم الإسعاف والماء الصالح للشرب والغذاء الساخن والأدوية والمستلزمات الأساسية، كما سيتم تخصيص وسائل نقل لإخراج الراغبين فى الانسحاب من مناطق سيطرة المسلحين.

وأشار مدير مركز حميميم إلى أنه سيجرى إبلاغ السكان المحليين بنظام الخروج وعمل المعابر عن طريق رسائل نصية قصيرة ومنشورات وتقارير تلفزيونية وإذاعية.