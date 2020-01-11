شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس العراقى يهنئ سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الرئيس العراقى برهام صالح، اليوم السبت، برقية تهنئة إلى سلطان عُمان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد. وقال صالح فى برقيته -بحسب بيان للرئاسة العراقية أوردته قناة (السومرية نيوز)- "أتقدم باسم الشعب العراقى وباسمى شخصياً إلى جلالتكم بأحر التهانى لاختياركم سلطاناً لسلطنة عمان الشقيقة". وأعرب صالح لسلطان عمان الجديد عن حرص العراق شعباً و رئيساً وحكومةً عن المضى قدماً بالعلاقات الأخوية مابين العراق وسلطنة عُمان، وعن أملنا بالعمل معاً من أجل ذلك بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين ويرسخ قيم التعاون والمحبة والسلام فى المنطقة .. مقدما تمنياه الحارة بوافر الصحة وبالمزيد من النجاح والتقدم لسلطنة عُمان تحت قيادته.

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