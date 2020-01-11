شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تعزي سلطان عمان في وفاة قابوس.. وتبارك توليه مقاليد الحكم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان برقيتي عزاء ومواساة للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور، سلطان عُمان الجديد، في وفاة السلطان قابوس بن سعيد، كما باركا له توليه مقاليد الحكم في بلاده.

وقال الملك في برقيته: “تلقينا بأسى بالغ نبأ وفاة المغفور له ـ بإذن الله ـ جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ـ وندعو الله العلي القدير أن يتغمد أخينا بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمكم الصبر والسلوان”.

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وأضاف: “نبارك لجلالتكم توليكم مقاليد الحكم في سلطنة عُمان، ونسأل الله أن يمدكم بعونه وتوفيقه، وأن يسدد خطاكم لمواصلة المسيرة التي بدأها المغفور له، وأن يديم على جلالتكم موفور الصحة والعافية وعلى سلطنة عُمان نماءها وتطورها وازدهارها بما يحقق تطلعات الشعب العماني في ظل قيادتكم الحكيمة، ونتطلع إلى العمل مع جلالتكم لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين، والله يحفظكم من كل سوء ومكروه”.

فيما قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في برقيته: “تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة جلالة السلطان قابوس بن سعيد، وأسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته”.

وأضاف: “أبارك توليكم مقاليد الحكم في سلطنة عُمان، سائلاً المولى لكم دوام التوفيق والسداد في إكمال مسيرة ما قام به الراحل من جهود لتطوير ونهضة سلطنة عمان، متمنياً للشعب العماني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الرشيدة، والله يحفظكم من كل سوء ومكروه إنه سميع مجيب”.