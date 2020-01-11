شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات «الأرصاد».. درجة الحرارة «صفر» في 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقعت الھیئة العامة للأرصاد وحماية البیئة استمرار انخفاض درجات الحرارة على جمیع مناطق المملكة يوم غد الأحد.

وقالت الأرصاد، في بيان لها، إن درجات الحرارة الصغرى تصل إلى الصفر وما دون الصفر، على تبوك والجوف وحائل وشرق المدينة المنورة.

وتوقعت هيئة الأرصاد، استمرار نشاط الرياح السطحیة والمثیرة للأتربة والغبار على شرق ووسط المملكة، وتُسجل أعلى درجة حرارة في مناطق المملكة بجازان (29 درجة مئوية)، فیما تُسجل أدنى درجة حرارة في حائل، وسكاكا، وطريف، والعلا (صفر درجة مئوية).