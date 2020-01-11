شكرا لقرائتكم خبر عن «تنظيم الكهرباء» توضح حالات إيقاف الخدمة عن المستهلكين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت هيئة تنظيم الكهرباء، أنه يتم إيقاف الخدمة في حالة التأخر عن سداد المستحقات المترتبة على الاستهلاك بعد انقضاء مدة الإنذار.

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وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”: “تأخرك في سداد المستحقات المترتبة على الاستهلاك بعد انقضاء مدة الإنذار يمنح الأحقية لمقدم الخدمة الكهرابئية بإيقافها مؤقتًا”.

وفي وقت سابق أوضحت الهيئة أن الحصول على الكهرباء أو تزويد شخص آخر بها دون إذن من مقدم الخدمة مخالفة تعرض فاعلها للغرامة المالية.