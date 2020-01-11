دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع وان بلس تستعد لكشف النقاب عن تقنية الشاشة الجديدة في 13 من يناير ظهر على التقنية بلا حدود.

حددت شركة وان بلس يوم 13 من يناير لعقد مؤتمرها الرسمي لكشف النقاب عن تقنية الشاشة الجديدة، على أن يعقد المؤتمر في Shenzhen في الصين.

أرسلت وان بلس الدعوات الرسمية لمؤتمرها المقرر عقده خلال أيام، والذي تعلن فيه عن تقنية جديدة مطورة من الشركة للشاشات، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل واضحة حول هذه التقنية حتى الآن.

ولقد أشارت التسريبات مؤخراً إلى أن وان بلس تستعد للإعلان عن أول شاشة تدعم معدل تحديث 120Hz، بينما تشير بعض الشائعات إلى أن وان بلس ستكشف عن لمحات من سلسلة هواتف OnePlus 8 القادمة، إلا أن الموعد المتوقع لإنطلاق هذه الإصدارات هو ما بين شهري مايو إلى شهر أكتوبر، وهو ما يتوافق مع جدول وان بلس الزمني لإطلاق الإصدارات المميزة الجديدة.

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لذا فإن أغلب التسريبات تشير إلى أن وان بلس ستقدم اللمحات الأولى لتقنية ومواصفات الشاشة الخاصة بالجيل القادم من هواتفها الذكية، والتي تأتي بمعدل تحديث 120Hz.

ولقد أشار Carl Pei أحد مؤسسي شركة وان بلس، إلى أن كل إصدارات وان بلس القادمة من الهواتف الذكية ستدعم معدل تحديث 90Hz في الإطارات، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول تقنية الشركة الجديدة خلال فعاليات مؤتمرها الذي ينطلق خلال أيام.

المصدر

هذا الموضوع وان بلس تستعد لكشف النقاب عن تقنية الشاشة الجديدة في 13 من يناير ظهر على التقنية بلا حدود.