شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة مدنيين اثنين إثر انفجار عبوة ناسفة جنوب غربى بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفاد مصدر أمنى عراقى، اليوم السبت، بإصابة مدنيين اثنين بانفجار عبوة ناسفة جنوب غربى العاصمة بغداد. وقال المصدر، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية ، إن "عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، مستهدفة تجمعاً للمدنيين ضمن منطقة حى العامل جنوبى العاصمة بغداد".

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