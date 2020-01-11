شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان وولى العهد السعودى يعزيان رئيس أوكرانيا فى ضحايا طائرة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدّم العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولى عهده الأمير محمد بن سلمان، التعازى للرئيس الأوكرانى فى ضحايا حادث طائرة الركاب الأوكرانية.

وبعث الملك سلمان -وفقا لما أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية- برقية عزاء ومواساة للرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، جاء فيها: "علمنا بنبأ حادثة طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عن ذلك من وفيات، وإننا إذ نشارك فخامتكم وذوى الضحايا ألم هذا المصاب، لنبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين باسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أحر التعازى وصادق المواساة، وأن لا تروا أى مكروه".

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، برقية مماثلة، قال فيها: "بلغنى نبأ حادث طائرة الركاب الأوكرانية، وما نتج عنه من وفيات، وأعرب لفخامتكم وذوى الضحايا عن أحر التعازي، وصادق المواساة".