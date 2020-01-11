شكرا لقرائتكم خبر عن ميركل: برلين ستستضيف مؤتمرا للسلام بشأن ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إن محادثات السلام الليبية ستعقد فى برلين وذلك وسط دعوات تركية وروسية لأطراف الصراع بوقف إطلاق النار. Advertisements وقالت ميركل فى مؤتمر صحفى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى موسكو، اليوم السبت "نأمل فى نجاح الجهود المشتركة لروسيا وتركيا وسنرسل قريبا دعوات لمؤتمر فى برلين".

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