شكرا لقرائتكم خبر عن بوتين: المقاتلين الروس فى ليبيا لا يمثلون الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل فى موسكو اليوم السبت إن الوقت قد حان لإجراء محادثات السلام الليبية فى برلين وإن من المهم إنهاء الصراع.

وفى الآونة الأخيرة حثت تركيا وروسيا الأطراف المتصارعة فى ليبيا على إعلان وقف إطلاق النار غدا الأحد فيما تشتبك الفصائل المتحاربة وتنفذ ضربات جوية فى صراع يجتذب تدخلا أجنبيا على نحو متزايد، وقالت ميركل فى نفس المؤتمر الصحفى إن ألمانيا تخطط لبدء إرسال دعوات لمحادثات السلام الليبية قريبا.

وأضاف الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ردا على سؤال اليوم السبت بشأن المرتزقة التابعين لشركة فاجنر الذين يقاتلون فى ليبيا إنه إذا كان هناك مثل هؤلاء فإنهم لا يمثلون الدولة الروسية ولا تمولهم الدولة.

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وسبق أن أوردت رويترز ووسائل إعلام أخرى تقارير عن مشاركة متعاقدين عسكريين روس سرا فى دعم القوات الروسية فى سوريا وأوكرانيا. وتقوم بتشغيل المتعاقدين شركة خاصة معروفة باسم فاجنر معظم أفرادها من الجنود السابقين، وتنفى الدولة الروسية استخدام المرتزقة فى الخارج.