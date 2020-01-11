بوتين يبحث مع ولي عهد أبوظبي الأزمة الليبية

موسكو/ الخليج 365

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السبت، مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الأزمة الليبية.

وذكر بيان صادر عن الكرملين، أن بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع بن زايد، وبحثا التطورات في ليبيا.

وأوضح أن بوتين أكد لولي عهد أبو ظبي على "ضرورة تفعيل الجهود الهادفة إلى تنفيذ وقف إطلاق النار، وبدء عملية السلام بين الأطراف الليبية".

كما أشار إلى بحث بوتين مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، المسألة الليبية، خلال زيارته إلى إسطنبول، في 8 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وعقب لقائهما في إسطنبول، دعا الرئيسان أردوغان وبوتين، في بيان، إلى وقف إطلاق النار في ليبيا.

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وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، والمجلس الأعلى للدولة (استشاري نيابي)، ومجلس النواب الليبي بالعاصمة طرابلس، ترحيبهم بدعوة وقف إطلاق النار، والبحث عن حل دبلوماسي لإنهاء الأزمة.

بينما رفض اللواء المتقاعد حفتر، المنقلب على الشرعية، هذه الدعوة.

وتشن ميليشيات حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان الماضي، هجوما متعثرا للسيطرة على طرابلس، مقر حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دوليا.

وأجهض هجوم حفتر على طرابلس جهودا كانت تبذلها الأمم المتحدة لعقد مؤتمر حوار بين الليبيين ضمن خريطة طريق أممية لمعالجة الصراع الداخلي.



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