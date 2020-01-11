جمعية تركية ترسل مساعدات للمحتاجين في إدلب السورية

أدي يامان / الخليج 365
أرسلت جمعية "إييليك" التركية، شاحنتين محملتين بمساعدات إنسانية إلى المحتاجين بريف محافظة إدلب السورية.
وانطلقت الشاحنتين من ولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا، السبت.
وتحمل الشاحنتان مساعدات تشمل أغذية وملابس شتوية، جرى تأمينها من قبل فرع الجمعية في أدي يامان.
وخلال مراسم انطلاق الشاحنتين، دعا مسؤولو الجمعية، المواطنين إلى دعم جهودها لإيصال المزيد من المساعدات إلى إدلب.
وتفتقر العديد من العائلات السورية، التي استقرت داخل خيام أقيمت في حقول وحدائق بمحافظة إدلب، لأدنى احتياجاتها الأساسية مثل التدفئة، والمياه الصالحة للشرب، والطعام، والأدوية.
وتكافح تلك العائلات، التي اضطرت إلى النزوح إلى ريف إدلب جراء هجمات نظام الأسد وروسيا، من أجل البقاء في ظل ظروف الطقس القاسية بالمخيمات.
وينتظر السوريون النازحون مد يد العون لهم لتزويدهم بالاحتياجات الأساسية، في ظل ظروف الطقس القاسية، التي تجعل الحياة أصعب في المخيمات.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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