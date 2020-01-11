المغرب.. العثماني يدعو لتماسك الجبهة الداخلية أمام الهزات الإقليمية

الرباط / تاج الدين العبدلاوي / الخليج 365

دعا رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، السبت، إلى تماسك الجبهة الداخلية لبلاده لمواجهة ما يشهده المحيط الخارجي من هزات سياسية واقتصادية واجتماعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها العثماني، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي) أمام أعضاء المجلس الوطني لحزبه (بمثابة برلمان الحزب)، في دورة عادية عقدها بمدينة سلا قرب العاصمة الرباط.

وقال العثماني إن الهزات التي يشهدها المحيط الخارجي عمقتها الثورة الرقمية في ظل اشتداد التنافس الدولي على مواقع نفوذ وتأثير متنوعة ومتعددة.

وأضاف أن المحيط الإقليمي والدولي لبلاده يشهد تحولات متسارعة وعميقة لها آثار وانعكاسات عليها، معتبرا ذلك "أمر طبيعي بالنظر لموقع المغرب الجيوسياسي".

واعتبر أن قدرات بلاده على امتصاص الاستهدافات الخارجية مكنتها من "تجنب الكثير من المطبات والارتدادات".

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ورأى أن "نهج المغرب مكنه من حفظ نموذجه السياسي المتفاعل والمتطور، الذي فيه قدر عالٍ من الاستقرار والحكمة".

وشدد على أن ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من توترات وصراعات تسهم فيها قوى دولية وإقليمية هو "مؤشر على تنامي التدخل الأجنبي في المنطقة والتحكم بمقدراتها وتعميق تبعيتها".

وتشهد منطقة الشرق الأوسط توترا تصاعد عقب اغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، في غارة على العاصمة العراقية بغداد.

وردت إيران على اغتيال سليماني بشن قصف صاروخي على قاعدتين عسكريتين تستضيفان جنوداً أمريكيين في غربي وشمالي العراق.

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