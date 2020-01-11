الشيخ تميم وبوتين يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع في المنطقة

أحمد يوسف/ الخليج 365

بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تطورات الأوضاع في المنطقة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه بوتين بأمير قطر، حسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

جرى خلال الاتصال "مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لاسيما آخر التطورات في المنطقة والمستجدات في ليبيا، والسبل الكفيلة بالتهدئة وخفض التوتر من أجل استتباب الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

كما جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتعزيزها".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.