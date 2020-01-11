تركيا ودول وهيئات تنعى السلطان العُماني الراحل قابوس

مراسلون/ الخليج 365

- تركيا نعت السلطان الراحل قابوس

الرئيس أردوغان: بذل جهودًا كبيرة من أجل رفاهية وتنمية سلطنة عمان وكان شخصية مهمة في سياسة المنطقة.

وزير خارجية تركيا: كان صاحب رؤية وجعل سلطنة عمان دولة حديثة ومستقرة

- مصر والأردن وقطر والكويت، والإمارات والبحرين ولبنان وموريتانيا أعلنت الحداد بخلاف النعي

- السعودية وإيران، ولبنان وهيئات رسمية، منها الأزهر والكنيسة المصرية قدمت نعيا وتعازٍ

- تصدر هاشتاغ #قابوس_في_ذمة_الله منصة تويتر محليا وعالميا لبعض الوقت، وفق تقارير عمانية

- ستبدأ سلطنة عمان في استقبال المعزيين لمدة 3 أيام اعتبارا من الأحد

نعت تركيا وعدة دول ومؤسسات، السبت، السلطان العماني قابوس بن سعيد، الذي توفي الجمعة، عن عمر يناهز 80 عاما.

وناعيًا قابوس، قال الرئيس التركي رجب طيب أرودغان عبر حسابه على تويتر: "أسأل الله الرحمة، للسلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، الذي بذل جهودًا كبيرة من أجل رفاهية وتنمية سلطنة عمان إلى جانب كونه شخصية مهمة في سياسة المنطقة".

وأضاف: "إذ أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب العماني الصديق والشقيق وأدعو الله أن يلهمه الصبر والسلوان".

وقال وزير خارجية تركيا تشاووش أوغلو، في تغريدة: "أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يتغمد السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، الزعيم ذا رؤية والذي جعل سلطنة عمان دولة حديثة ومستقرة، بواسع رحمته، وأتقدم بالتعازي للشعب العماني الصديق والشقيق".

فيما أعلنت مصر، والأردن وقطر، والكويت والإمارات، والبحرين، ولبنان، وموريتانيا، السبت الحداد 3 أيام.

ووفق بيان للرئاسة المصرية، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الحداد في البلاد لمدة ثلاثة أيام لرحيل السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية الجمعة.

ونعت الرئاسة المصرية، الراحل بالقول: "فقدت الأمة العربية زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ أنه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان على مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة".

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، نعى الديوان الملكي الهاشمي ببالغ الحزن والأسى وعميق التأثر المغفور له، بإذن الله، السلطان العماني قابوس بن سعيد.

وأمر عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، بإعلان الحداد على قابوس بن سعيد، في البلاط الملكي الهاشمي لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من السبت.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء القطرية الرسمية، السبت، "نعي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد ببالغ الحزن والأسى المغفور له السلطان قابوس".

وأكد الأمير أن "السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور كان قائدا عظيما اتسم بالحكمة والاعتدال والاتزان وبعد النظر، كرس حياته وجهده لخدمة وطنه وأمته، والدعوة إلى الحوار ونبذ العنف والتطرف".

وأمر أمير قطر بإعلان الحداد في الدولة لمدة ثلاثة أيام.

كما أمر أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، بإعلان الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام وتعطيل جميع الدوائر الحكومية لـ3 أيام اعتبارا من اليوم حدادا على وفاة السلطان قابوس، وفق ما نقله إعلام محلي.

كما نعي الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الإمارات، السلطان قابوس، آمرا بإعلان الحداد لمدة 3 أيام اعتبارا من السبت، وتنكيس الأعلام بجميع الدوائر الرسمية بالداخل والسفارات والبعثات الدبلوماسية في الخارج، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

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وأعلن عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى، الحداد على روح الفقيد الراحل لمدة ثلاثة أيام اعتباراَ من السبت، وتنكيس الأعلام بجميع الدوائر الرسمية داخل المملكة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج، وفق وكالة الأنباء الرسمية.

فيما أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري الحداد 3 أيام بحيث تنكس حدادا الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، وتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع المناسبة الأليمة، وفق وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.

وفي السياق ذاته أعلنت الرئاسة الموريتانية السبت، عن حداد لمدة ثلاثة أيام وعلى كافة امتداد التراب الوطني، وفق بيان.

وبذلك تكون كل دول مجلس التعاون الخليجي (ستة) قد أعلنت الحداد على السلطان الراحل باستثناء السعودية التي قدمت نعيا وتعاز فقط في بيان للديوان الملكي وذلك حتى الساعة 13:48 ت.غ.

وبخلاف نعي السعودية، قدمت إيران، ولبنان وهيئات رسمية، منها التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والأزهر والكنيسة المصرية نعيا وتعازٍ في الفقيد.

وفي السياق ذاته، قال وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، في تغريدة إن "رحیل السلطان قابوس خسارة للمنطقة".

وأضاف: "نحن إذ نعزی جارتنا العزیزة عمان بهذا المصاب، نهنئ اختیارها هیثم بن طارق، سلطانا لها، آملین أن تتنامی علاقاتنا فی سلطنته کما عهدناه سابقا و المستقبل یستلهم من الماضی".

ونعى الرئيس اللبناني، ميشال عون، قابوس قائلا إنه: "كان أخا وصديقا للبنان في المراحل كافة والظروف الصعبة التي مر بها مساندا قضاياه (..) برحيل السلطان قابوس يفقد العالم العربي رجل الحوار والحكمة والسلام"

كما قدمت منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية والأزهر والكنيسة المصرية في بيانات منفصلة نعيا وتعازٍ لسلطنة عمان في وفاة السلطان قابوس.

وتصدر هاشتاغ #قابوس_في_ذمة_الله منصة توتير محليا وعالميا لبعض الوقت، وفق تقارير محلية عمانية.

وأعلن ديوانُ البلاط السلطاني أن السلطان الجديد للبلاد، هيثم بن طارق آل سعيد والعائلة المالكة، سيستقبلون المعزين في وفاة السلطان قابوس بقصر العلم العامر خلال الثلاثة الأيام المقبلة اعتبارا من الأحد.

ووري جثمان السلطان العماني قابوس بن سعيد، الثرى، السبت، غداة وفاته عن عمر يناهز 80 عاما، وذلك في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط.

وفي وقت سابق السبت، أدى ابن عم السلطان الراحل، وزير الثقافة، هيثم بن طارق آل سعيد، اليمين القانونية، سلطانا لعُمان، بموجب النظام الأساسي للدولة، إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل، وفق وكالة الأنباء العمانية.

وفجر السبت، أعلن الديوان السلطاني وفاة ابن سعيد، مساء الجمعة، عن عمر يقترب 80 عاما، بعد 50 عاما قضاها في الحكم، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية، دون تسمية لوريث العرش.

وأعلن الديوان "الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.