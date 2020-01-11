الرئيس أردوغان ينعى السلطان قابوس: شخصية مهمة في سياسة المنطقة

إسطنبول / الخليج 365

نعي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، السلطان قابوس بن سعيد، الذي وافته المنية فجر الجمعة عن عمر قارب الـ80 عاما.

وقال الرئيس أرودغان، عبر "تويتر": "أسأل الله الرحمة للسلطان قابوس، الذي بذل جهودا كبيرة من أجل رفاهية وتنمية سلطنة عمان، إلى جانب كونه شخصية مهمة في سياسة المنطقة".

وأضاف: "إذ أتقدم بخالص التعازي إلى الشعب العماني الصديق والشقيق، أدعو الله أن يلهمه الصبر والسلوان".

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وورى جثمان السلطان قابوس، الثرى، السبت، في مقبرة الأسرة المالكة بالعاصمة مسقط.

وفي وقت سابق اليوم، أدى ابن عم السلطان الراحل، وزير الثقافة، هيثم بن طارق آل سعيد، اليمين القانونية، سلطانا لعُمان، بموجب النظام الأساسي للدولة؛ إثر الكشف عن وصية السلطان الراحل، وفق وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وتوفى السلطات قابوس بعد 50 عاما قضاها في الحكم، دون تسمية لوريث العرش.

وأعلن الديوان "الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة 3 أيام، وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين القادمة".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.