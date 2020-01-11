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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تنتظر اعتذارا رسميا من إيران وتعويضات عن إسقاط الطائرة التي راح ضحيتها 176 شخصا.
وقال زيلينسكي، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم السبت، إن «كييف تنتظر من طهران تقديم اعتذرات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية ودفع تعويضات عن إسقاط الطائرة ومقاضاة المسؤولين عن هذا الحادث، وذلك بعد أن اعترفت بذنبها، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بشكل غير متعمد، حتى قبل انتهاء أعمال اللجنة الدولية للتحقيق».
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تأتي تصريحات زيلينسكي عقب إعلان إيران في وقت سابق اليوم، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران عن طريق الخطأ، في حين أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن «أسفه الشديد» لتسبب بلاده في إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة.
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خامنئي يبكي وابنة سليماني تهدد ترامب
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وتحطمت طائرة الركاب من طراز «Boeing 737-800» التابعة لشركة «الخطوط الجوية الأوكرانية»، فجر 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من أوكرانيا بعد اعتراف إيران بإسقاط «الطائرة الأوكرانية» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.