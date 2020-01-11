أول تعليق من أوكرانيا بعد اعتراف إيران بإسقاط «الطائرة الأوكرانية»

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أعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن بلاده تنتظر اعتذارا رسميا من إيران وتعويضات عن إسقاط الطائرة التي راح ضحيتها 176 شخصا.

وقال زيلينسكي، حسبما أفادت قناة «روسيا اليوم» الإخبارية، اليوم السبت، إن «كييف تنتظر من طهران تقديم اعتذرات رسمية عبر القنوات الدبلوماسية ودفع تعويضات عن إسقاط الطائرة ومقاضاة المسؤولين عن هذا الحادث، وذلك بعد أن اعترفت بذنبها، بأنها أسقطت الطائرة الأوكرانية بشكل غير متعمد، حتى قبل انتهاء أعمال اللجنة الدولية للتحقيق».

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تأتي تصريحات زيلينسكي عقب إعلان إيران في وقت سابق اليوم، أن الطائرة الأوكرانية أسقطت في إيران عن طريق الخطأ، في حين أعرب الرئيس الإيراني حسن روحاني عن «أسفه الشديد» لتسبب بلاده في إسقاط الطائرة الأوكرانية المنكوبة.

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وتحطمت طائرة الركاب من طراز «Boeing 737-800» التابعة لشركة «الخطوط الجوية الأوكرانية»، فجر 8 يناير الجاري، خلال تنفيذها رحلة من طهران إلى العاصمة الأوكرانية كييف عقب إقلاعها بدقائق، في كارثة أودت بحياة 176 شخصا.