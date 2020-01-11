استمتع بتجربة ألعاب مثيرة مع الأجهزة المحمولة بمعالج إنفيديا GeForce RTX 2060

دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة استمتع بتجربة ألعاب مثيرة مع الأجهزة المحمولة مع معالج رسومات إنفيديا NVIDIA GeForce RTX 2060

معالج رسومات إنفيديا NVIDIA GeForce RTX 2060 يمنحك تجربة ألعاب مثيرة مع تقنية تتبع الأشعة.

الحصول على تجربة ألعاب مميزة، تحتاج مقومات رسومية مميزة بدون شك. لذا، قررنا أخذكم في هذا المقال للحدث عن أحد أفضل وأبرز معالجات الرسومات في السوق من شركة إنفيديا، والذي بدوره سيمنحكم تجربة مثالية عند استخدام أحد الأجهزة العاملة به. هذا المعالج يتمثل في NVIDIA GeForce RTX 2060 مع تقنية تتبع الأشعة.

يأتي معالج رسومات GeForce RTX 2060 ليوفر إمكانيات كبيرة للمهتمين بالألعاب الذين يبحثون عن الوصول للاحترافية في الأداء، حيث أن معالجة الرسومات تُعد العنصر الأساسي للأجهزة الموجهة للألعاب، كون المعالج هو المسئول عن تقديم السرعة وسلاسة الرؤية على الشاشة. كما أن معالج الرسومات الرائد، دائمًا ما يرافقه مزايا عالية لمنح المستخدم أقوى نتائج، وهو ما يفعله GeForce RTX 2060 مع جميع الأجهزة التي تعمل معه.

بجانب ذلك، فإن المعالج يعتبر انتقاءً مثيرًا للذين يبحثون عن إنجاز أعمالهم المكتبية بأسرع وقت، أو المبدعين المحترفين في مجالات البرمجة والوسائط المتعددة من تصميم ومونتاج وغيرها.

يوفر معالج GeForce RTX 2060 قوة وسرعة كبيرة للمستخدمين خاصة في مجال الألعاب، حيث يتيح ما يزيد عن 144 إطارًا في الثانية للمستخدمين في الألعاب القوية مثل Fortnite، PUBG، وApex Legend. ما يعني أنه يوفر الحد الأدنى من السرعة التي يحتاجها محترفي مجال الألعاب والتي تتمثل في 144 هرتز، ليمنح بذلك المستخدمين مدخلًا إلى المنافسة بكل قوة للوصول إلى أعلى مستويات. حيث أن 99% من المحترفين في هذه الألعاب يلعبون ضمن تردادات 144 هرتز فأعلى.

ويعتبر NVIDIA GeForce RTX 2060 من أفضل المعالجات بالسوق عند الحديث عن الأداء والسرعة، وكذلك وقت الاستجابة للأوامر. ما يوفر بدوره أيضًا قدرات تسمح للمستخدمين باللعب وبث الألعاب في نفس الوقت دون التأثير على جودة اللعبة والسرعة.

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لكن أتعرفون ما يميز هذا المعالج أكثر؟ تقنية تتبع الأشعة التي تُمثل مستقبل الألعاب والرسومات، حيث تمنح إنفيديا مستخدمي معالجها تجربة مثالية للتمتع برسومات واقعية إلى أبعد حدود مع إضاءة، ظلال، وانعكاسات أشبه بكونها من فيديو حقيقي مأخوذ من فيلم ما. حيث تعتمد التقنية بحد ذاتها على معالج الرسومات بشكل أساسي وليس تصميم الألعاب نفسها فقط.

تتسم معالجات NVIDIA GeForce RTX 2060 بتوافرها على عديد من الأجهزة المحمولة المناسبة للاستخدامات المختلفة من ألعاب، عمل، أو حتى صناعة محتوى الوسائط المتعدد والتطبيقات. حيث تأتي مع أجهزة من علامات تجارية مختلفة ومعروفة وبتصميمات نحيفة وخفيفة تناسب جميع الأذواق.

فإذا كنت تبحث عن شراء جهاز محمول يمنحك إمكانيات كبيرة عند الاستمتاع بالألعاب، أو حتى القيام بمختلف المهام التي تحتاج قوة وسرعة بالأداء، سيكون عليك أخذ الأجهزة التي تعمل بمعالج رسومات إنفيديا GeForce RTX 2060 في الاعتبار لأنها توفر لك مزايا جمة.

الأجهزة المحمولة بهذا المعالج تتوافر في الأسواق بأسعار مختلفة وفقًا لإمكانياتها والشركة المنتجة لها. لكن يمكننا منحك تلميحًا عن أحد الأجهزة المميزة التي تعمل مع معالج إنفيديا هذا، مع خيار MSI GP65 RTX 2060 الذي يأتي من شركة MSI المعروفة بتطوير أجهزة رائدة في مجال الألعاب. وهذا الجهاز بطبيعة الحال يأتي بمعالج RTX 2060 بذاكرة افتراضية 6 جيجابايت، يرافعه معالج إنتل Core i7-9750H، وقرص تخزين HDD 1 تيرابايت مع قرص NVMe M.2 SSD بسعة 256 جيجابايت، وذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت. يمكن الحصول على الجهاز من جرير بزيارة هذا الرابط.

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