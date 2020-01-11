شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسالة محمد بن سلمان لسلطان عمان الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة للسلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان في وفاة السلطان قابوس بن سعيد ، كما بارك له توليه مقاليد الحكم في بلاده.

ووفق وكالة الأنباء السعودية قال ولى العهد: " تلقيت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له ـ بإذن الله ـ جلالة السلطان قابوس بن سعيد ـ رحمه الله ، وأسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأن يجزيه خير الجزاء على ما قدم لشعبه وأمته".

وأضاف ولى العهد قائلاً: " أبارك لجلالتكم توليكم مقاليد الحكم في سلطنة عُمان الشقيقة، سائلاً المولى لكم دوام التوفيق والسداد في إكمال مسيرة ما قام به الراحل من جهود لتطوير ونهضة سلطنة عمان، متمنياً للشعب العماني الشقيق المزيد من التقدم والرخاء في ظل قيادتكم الرشيدة، والله يحفظكم من كل سوء ومكروه إنه سميع مجيب".

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يذكر أن السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، قد رحل عن عالمنا فجر اليوم السبت بعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة، وتميزت عمان خلال فترة حكم قابوس بعلاقات متوازنة مع كل بلدان الخليج وحتى إيران، حيث تمتلك تاريخا قويا فى الوساطة بين طهران والغرب.

ويمكن القول إنه هو من وضع بذرة المفاوضات الأولى بين طهران والغرب والتى أفضت فى النهاية إلى ابرام اتفاق نووى فى عام 2015، واستضافت مسقط فى عهده محادثات سرية بين مسوؤليين أميركيين وإيرانيين عام 2012.

وتوسّطت عمان أيضًا بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء، وكللت جهود النجاح فى عام 2009 فى طلاق سراح 3 أمريكيين سجنوا في إيران للاشتباه في كونهم جواسيس بعدما ضلوا طريقهم عبر الحدود.