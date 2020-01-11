شكرا لقرائتكم خبر عن حاكم دبى عن سلطان عمان الجديد: خير خلف لخير سلف عرفنا عنه حكمة وتسامح وثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، بخصال السلطان هيثم بن طارق بن تيمور سلطان عمان الجديد، الذى خلف فى حكم البلاد السلطان الراحل قابوس بن سعيد، متمنيًا له التوفيق فى خدمة شعبة وأمته أثناء قيادته للنهضة الثانية لسلطنة عمان.

وقال حاكم دبى، فى تغريده عبر تويتر، "دعواتنا بالتوفيق لجلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم سلطان عمان الجديد.. أوصى به الراحل السلطان قابوس رحمه الله.. وارتضاه شعبه.. وعرفنا عنه حكمة وتسامح وأصالة وثقافة شعب عمان.. خير خلف لخير سلف.. وفقك الله لخدمة شعبك وأمتك، وقيادة النهضة الثانية لعمان الحبيبة".



تغريده حاكم دبى

وكان نعى نائب رئيس دولة الإمارات حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد، أمس الجمعة، وكتب حاكم دبى فى تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر"، "رحل سلطان الوفاء والمحبة والحكمة.. رحل السلطان قابوس طيب الله ثراه".

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وأضاف: "تعازينا لإخوتنا فى عمان.. تعازينا للأمة العربية والإسلامية.. تعازينا لكل محب لعمان الثقافة والتاريخ والأصالة.. ونسأل الله أن يلهم الشعب الشقيق الصبر والسلوان ويجعل الفردوس الأعلى مثوى قائد النهضة العمانية".

وكان ديوان البلاط السلطانى فى دولة عمان، أعلن فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت وفاة السلطان قابوس بن سعيد، كما أعلن الديوان السلطانى الحداد وتعطيل العمل الرسمى للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام فى الأيام الأربعين المقبلة.



السلطان هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان

ويشار إلى أن السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، أدى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح اليوم السبت، سلطانا لعمان، وذلك بموجب النظام الأساسى للدولة، وذلك خلال الجلسة الطارئة التى عقدها مجلس عمان فى مقره بالبستان، فيما كان قد تولى السلطان الجديد العديد من المناصب الكبرى فى الرياضة العمانية خلال السنوات الماضية بجانب توليه المناصب الأخرى التى كان أخرها وزيرًا للتراث والثقافة منذ فى فبراير 2002 حتى أمس الجمعة.