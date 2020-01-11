شكرا لقرائتكم خبر عن عاهل البحرين يأمر بإقامة صلاة الغائب على روح السلطان قابوس فى مساجد بلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم السبت، بإقامة صلاة الغائب على روح السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان - تغمده الله بواسع رحمته - فى جميع مساجد مملكة البحرين، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية بنا.

وكان العاهل البحرينى قد نعى السلطان قابوس، الذى توفى أمس الجمعة عن عمر يناهز 79 عاماً، وأعرب، فى بيان صادر عن الديوان الملكى اليوم، عن خالص تعازيه وصادق مواساته إلى السلطان الجديد هيثم بن طارق آل سعيد سلطان عمان وإلى العائلة المالكة وحكومة وشعب سلطنة عمان، داعيا المولى العلى القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم العائلة المالكة والشعب العمانى الصبر والسلوان.

وأعلنت البحرين الحداد الرسمى لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم وتنكيس الأعلام خلالها بجميع الدوائر الرسمية داخل المملكة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية فى الخارج.

Advertisements

وفى وقت سابق اليوم، أعلنت سلطنة عمان رسميا تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للراحل قابوس بن سعيد.