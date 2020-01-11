شكرا لقرائتكم خبر عن الناتو: مقتل جنديين أمريكيين وإصابة اثنين آخرين فى انفجار قنبلة بأفغانستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال حلفشمال الأطلسي (الناتو) إن جنديين أمريكيين قتلا بينما أصيب اثنين آخرين في انفجار قنبلة فى أفغانستان.وكانت بعثة الدعم الحازم التي يقودها حلف شمال الأطلسي في أفغانستان، أعلنت اليوم، أن عبوة ناسفة استهدفت مركبة تابعة للقوات الأمريكية في أحد أقاليم البلاد.وذكرت البعثة - في بيان أوردته قناة (طلوع نيوز) الأفغانية اليوم ، السبت ، أنه جاري تقييم الحادث وسيتم الكشف عن المزيد من المعلومات لدى توافرها.

ونقلت القناة عن مصادر أن الانفجار وقع في إقليم قندهار جنوبي البلاد.

من جانبها، أعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم.

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من جهة أخرى، أعلن الرئيس الأفغاني أشرف غني ، أن 13 أفغانيا ضمن ضحايا الطائرة الأوكرانية المنكوبة التي سقطت في إيران وراح ضحيتها 176 شخصا.وأعرب الرئيس الأفغاني - في بيان رسمي، اليوم ، السبت ، نقلته قناة (طلوع) الأفغانية - عن خالص تعازيه ومواساته لأسر وأصدقاء ضحايا الطائرة المنكوبة.وألقى البيان باللائمة على الخطأ البشري الذي ارتكبته إيران؛ حيث أصيبت الطائرة بصواريخ إيرانية أطلقت من نظام مضاد للطائرات تم تفعيله عن طريق الخطأ.

وكانت إيران قد اعترفت، في وقت سابق اليوم، أنها أسقطت طائرة تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية من طراز (بوينج 737) صباح يوم الأربعاء الماضي "بدون قصد".

ووصف الرئيس الإيراني حسن روحاني، في تدوينه كتبها على موقع (تويتر) الحادثة بأنها "كارثة كبيرة" و"خطأ لا يغتفر"، وأن التحقيقات تجري بشأنها.