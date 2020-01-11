إيران تنتقم لسليماني باستخدام "منشن" إنستغرام

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 11 يناير 2020

شنت إيران فجر أمس الأربعاء هجوماً صاروخياً على قواعد أمريكية في العراق انتقاماً لمقتل الجنرال قاسم سليماني على يد الولايات المتحدة. وفي حين أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كلمته مساء يوم أمس عدم سقوط ضحايا في صفوف الجنود الأمريكيين في القاعدتين العسكريتين المستهدفتين، كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يدافع عن العملية معتبراً إياها "متناسبة" لعملية الانتقام، فيما رأت وسائل إعلام الطرفين أن ردود فعل البلدان تشير إلى منع تصعيد الموقف إلى صراع. إلا أنه خلال الساعات الماضية، وفيما لفتت بعض الأوساط الأمريكية إلى اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة بسبب التخوف من هجوم إلكتروني محتمل ضد المؤسسات الرسمية في الولايات المتحدة، لوحظت هجمة غير مسبوقة ضد الدوائر المقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مستهدفة بشكل خاص حسابات انستغرام التابعة للرئيس وابنته إيفانكا.

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ووصف موقع "بازفيد" ما حدث خلال الساعات القليلة الماضية بكونه هجوماً منسقاً من قبل الآلاف من الحسابات المناصرة للحكومة الإيرانية عبر انستغرام لـ"منشن" عائلة الرئيس الأمريكية في صور تتضمن العلم الإيراني وصولاً إلى عمليات قطع رأس الرئيس الأمريكي. والـ"منشن" هو خاصية من تطبيق انستغرام، حيث يتم الإشارة إلى شخص معين للفت انتباهه إلى صورة ما نشرها الشخص الأول.

وعلى الرغم من الهجوم المكثف الذي شهده حساب ايفانكا وميلانيا ترامب، إلا أنه تم رصد نفس الهجمات على حسابات دونالد ترامب جونيور، ولارا ترامب، وحتى شركة ترامب نفسها، ورصد خلال الساعات الماضية ما يناهز 30000 منشوراً، فيما أحد أكثر الحسابات نشاطاً في تلك الحملة أقدم على نشر قرابة 250 صورة خلال أقل من 24 ساعة. ووصفت ضابط سابق في الاستخبارات الأمريكية سيندي أوتيس ما يحدث بأنه هجوم "بهدف التخويف" وتأليب الرأي العام.

وفي حين تشير التقارير إلى أن هذا الهجوم بدأ الأحد الماضي، يوم تشييع سليماني، إلا أن عمليات الرصد تؤكد أن تصاعد وانخفاض وتيرة الهجوم تعتبر إشارة واضحة على التنسيق العالي لهذه العملية. يشار إلى أن فيس بوك وتويتر وتلغرام من المنصات المحجوبة في إيران، إلا أن انستغرام لا يزال مسموحاً به. ولاحظ الباحث في مركز أبحاث "المجلس الأطلسي"، كاران كانيشك، وجود هجوم منسق أيضاً كان يحدث بوتيرة مختلفة عبر انستغرام وتويتر حيث يتم استهداف "منشن" حسابات البيت الأبيض من خلال صور موالية للحكومة لإيران ومتوعدة بالثأر لمقتل سليماني.