هيثم بن طارق السلطان الـ14 لعُمان منذ 1749

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نصر المجالي: أصبح السلطان هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد السلطان الرابع عشر من أسرة آل بوسعيد التي أسسها الإمام أبو هلال أحمد بن سعيد عام 1749 مؤسس الدولة البو سعيدية، وهي تعد من أقدم الأسر الحاكمة في العالم العربي. وكانت سبقتها في الحكم الأسرة النبهانية (1406-..15) وسلالة اليعاربة (1624-1749).

وخلف السلطان هيثم بن طارق (66 عاما) ابن عمه السلطان قابوس بن سعيد وطبقاً لوصيته. وكان قبلها وزيراً للتراث والثقافة منذ فبراير 2002.

وتوفي سلطان عُمان قابوس بن سعيد مساء الجمعة عن 79 عاما. وأعلن الديوان الحداد وتعطيل العمل الرسمي في القطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في الأيام الأربعين المقبلة.

السلطان العماني الجديد يؤدي القسم

خريج اكسفورد

وكان السلطان الجديد خريج جامعة أكسفورد 1979، كما أكمل دراساته العليا تحت إشراف كلية (بيمبروك) في أكسفورد، رئيس اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية "عمان 2040" كما شغل العديد من المناصب في وزارة الخارجية ومنها الأمين العام، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية ووزير مفوض. وعمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد.

وكان له مرور على قطاع الرياضة والشباب سنوات الثمانينيات، إذ كان أول رئيس للاتحاد العماني لكرة القدم بين عامي 1983 و1986، وهو السبب كذلك في تعيينه سنة 2010 رئيسا للجنة الوطنية المنظمة للألعاب الآسيوية.

انتقل بن طارق من قطاع الرياضة للمجال الديبلوماسي سنة 1986، حيث تولى منصب وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية ثماني سنوات (1986-1994).

وإلى جانب حقيبة وزارة الثقافة، تولى هيثم بن طارق آل سعيد لجنة الرؤى المستقبلية التي ألقى السلطان الراحل على عاتقها مسؤولية التخطيط لمستقبل عمان حتى عام (2040).

عنصر الشباب

وحسب ما عُرف عنه، فإن السلطان الجديد يركز على عنصر الشباب لإعادة بعث سلطنة عمان، ففي تصريح صحفي سابق، قال هيثم بن طارق خلال لقاء جمعه بشباب في إطار مشروع (رؤى عمان 2040) أنه سيتم إعادة النظر في العديد من التشريعات بعد اعتماد الرؤية وأن البرنامج الذي تقوم عليه رؤى مستقبل عمان هو خلاصة "ما يتطلع إليه الشباب العماني".

جانب من اجتماع مجلس الدفاع

حياته الشخصية

ولد هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد كفرد من عائلة آل سعيد الملكية العمانية، كان والده رئيساً لمجلس الوزراء (1970-1972) ووالدته (أم قيس) شوانة بنت حمود بن أحمد البوسعيدية، كانت إحدى زوجات أبيه الثلاث.

لدى السلطان هيثم 6 إخوة ذكور هم طلال بن طارق، وأسعد بن طارق النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وقيس بن طارق (متوفى)، وشهاب بن طارق، وأدهم بن طارق، وفارس بن طارق (متوفى)، وأختان هما كاملة بنت طارق آل سعيد، وأمل بنت طارق آل سعيد.

وللسلطان الجديد ابنان هما: ذي يزن بن هيثم بن طارق، وبلعرب بن هيثم بن طارق، وابنتان هما: ثريا بنت هيثم بن طارق، وأميمة بنت هيثم بن طارق آل سعيد. وزوجته هي عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية.

سلطان عمان

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بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد يوم 10 يناير 2020، كلف مجلس الدفاع في 11 يناير 2020 العائلة المالكة باختيار سلطان جديد للبلاد طبقاً للدستور، وقد جعل مجلس العائلة المالكة اختياره طبقًا لوصية السلطان الراحل، ولذلك أوكل مجلس العائلة إلى مجلس الدفاع فتح الوصية وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، وقد جرت جلسة فتح وصية سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد، بحضور عدد من كبار المسؤولين وأفراد العائلة المالكة، ونصت على تسمية هيثم بن طارق بن تيمور آل سعيد، سلطاناً لعُمان.

السلطان هيثم متربعا على العرش

بيان مجلس الدفاع

وأصدر مجلس الدفاع العماني بيانا أوضح فيه تفاصيل الاجتماع الذي انتهى إلى اختيار هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا جديدا للبلاد خلفا للراحل قابوس بن سعيد.

وقال المجلس في البيان إنه دعا مجلس العائلة المالكة للانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم.

وأضاف المجلس أنه تسلم ردا من مجلس العائلة المالكة يفيد بأن المجلس انعقد وقرر اعتماد من اختاره السلطان قابوس في وصيته التي كتبها قبل وفاته، وأرجع مجلس العائلة قراره إلى أنه جاء "إيمانًا من المجلس بالحكمة المعهودة لجلالته طيب الله ثراه".

وأوضح البيان "وعليه أوكل مجلس العائلة المالكة لمجلس الدفاع القيام بفتح الوصية وفقًا لما نصت عليه المادة (6) من النظام الأساسي للدولة واتخاذ الإجراءات لتثبيت من أوصى به جلالة السلطان بالتنسيق مع مجلس العائلة المالكة".

فتح الوصية

وتابع المجلس في بيانه موضحا أن جلسة فتح الوصية عقدت اليوم السبت، بحضور وزیر المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة، والمفتش العام للشرطة والجمارك ورئيس جهاز الأمن الداخلي ورئيس أركان القوات المسلحة، وقائد الجيش العماني، وقائد سلاح الجو، وقائد البحرية وقائد الحرس السلطاني.

كما حضر الجلسة رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا ونائبه.

وقال البيان "نال مجلس الدفاع شرف فتح الوصية وقراءتها بشكل مباشر على جميع الحاضرين الكرام والإعلان بأن جلالة السلطان هيثم بن طارق بن تيمور المعظم حفظه الله ورعاه هو سلطان عمان".

مجلس الدفاع العماني

المادة 6

ووفقا للمادة السادسة من النظام الأساسي للدولة، يقوم مجلـس العائلة المالكة، خلال ثلاثة أيام من شغور منصب السلطان، بتحديد من تـنتقل إليه ولاية الحكم، فإذا لم يتـفق مجلس العائلة المالكة على اختيار سلطان للبلاد قام مجلس الدفاع بالاشتراك مع رئيسي مجلس الدولة ومجلس الشورى ورئيس المحكمة العليا وأقدم اثنين من نوابه بتثبيت من أشار به السلطان فـي رسالته إلى مجلس العائلة.

وبموجب المادة 14 من نظام الدولة، يتـولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقـة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.

يشار في الختام، إلى أن النظام الأساسي للدولة العمانية، صادر في مرسوم سلطاني في نوفمبر1996، وأجريت عليه تعديلات في أكتوبر 2011.