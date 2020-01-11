هل ترك قابوس اسم أسعد بن طارق في المظروف؟









اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: رحل السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان بعدما حكم السلطنة لمدة 50 عامًا، تمكن خلالها من إرساء دعائم التنمية الشاملة في البلاد، كما اشتهر بسياساته المتوازنة، والقيام بدور الوسيط في النزاعات التي وقعت على مدار السنوات الماضية بين الشرق الأوسط والغرب، وعلى وجه التحديد كان وسيطًا يحظى بثقة إيران والولايات المتحدة الأميركية.

سرطان القولون

السلطان قابوس بن سعيد عانى منذ عام 2014 من سرطان القولون، وخضع للعلاج لفترات طويلة في دول أوروبية عدة، أبرزها بلجيكا، مما جعل التكهنات حول من يخلفه في حكم البلاد موضع إهتمام كبير في عمان، والخليج العربي والشرق الأوسط، بل على المستوى العالمي، خاصة أن سلطنة عمان لها حضور لافت في السياسة العالمية، بالنظر إلى قيامها بوساطة بين الغرب ودول شرق أوسطية.

اسم الحاكم في مظروف

وفقًا لتقرير لـ"فورين بوليسي" فإن إسم سطان عمان الجديد الذي يتولى حكم البلاد خلفًا للسلطان قابوس بن سعيد قد تم وضعه في مظروف بوساطة السلطان الراحل، ويمكن العثور على هذا المظروف في قصر الحكم في مسقط.

أسعد بن طارق بن تيمور آل بوسعيد

كما إن هناك رواية أخرى تشير إلى وجود مظروف آخر في قصر صلالة، ورواية ثالثة تؤكد أن مظروف قصر مسقط، ومظروف قصر صلاله كل منهما يحتوي على اسمين مختلفين، هما الخيار الأول والثاني للسلطان الراحل قابوس بن سعيد، ولن يتم اللجوء إلى فتح أي مظروف إلا بعد مرور 3 أيام تحصل خلالها العائلة الحاكمة على فرصة اختيار الحاكم الجديد.

وفي حال لم يتم الإتفاق على هويته، فسوف يتم اللجوء إلى المظروف تنفيذًا لوصية السلطان قابوس.

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أسعد بن طارق

تقرير "فورين بوليسي" أشار إلى أن أسعد بن طارق بن تيمور آل بوسعيد البالغ 65 عامًا هو الأقرب لخلافة ابن العم الراحل السلطان قابوس، وعلى الأرجح سوف يتم العثور على اسمه في المظروف المشار إليه، ويتولى أسعد بن طارق منصب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، كما إنه الممثل الشخصي للسلطان الراحل قابوس منذ عام 2002.

منافسون لأسعد بن طارق

منافسو أسعد بن طارق هما هيثم بن طارق وزير الثقافة، وشهاب بن طارق قائد البحرية السابق، وهم جميعًا إخوة غير أشقاء، وكانت أخت غير شقيقة لهم هي زوجة السلطان قابوس بن سعيد الذي تزوج لفترة بسيطة، وهو ليس لديه أبناء يرثون عرشه السلطاني، مما يجعل التكهنات قائمة، والتوقعات حاضرة بقوة.

تيمور بن أسعد

وأشار تقرير "فورين بوليسي" إلى أن جميع الإحتمالات تظل قائمة، وقد يكون تيمور بن أسعد البالغ 39 عامًا، وهو ابن أسعد بن طارق، هو الحاكم المقبل للسلطنة، حيث يحظى بقبول كبير على المستوى الإجتماعي.

ووفقًا للتقرير الذي نشرته "فورين بوليسي" فإن الشاب تيمور بن أسعد في حال تم تنصيبه سلطانًا لعمان فسوف ينضم إلى الجيل الشاب الذي يشارك في حكم بلاده، وعلى رأسهم الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية، والشيخ تميم بن حمد أمير قطر.

ماذا يحدث الآن في عمان؟

بدوره أصدر مجلس الدفاع في عمان بيانًا أكد فيه أنه أمام هذه اللحظة التاريخية من عمر عمان وعمق الأسى لهذا الحدث الجلل، واستنادًا إلى ما نصت عليه المادة السادسة من النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101 / 96 / وتعديلاته فقد انعقد مجلس الدفاع برئاسة الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني رئيس مجلس الدفاع بالإنابة وبحضور جميع أعضائه، وقام مجلس الدفاع بدعوة مجلس العائلة المالكة إلى الانعقاد لتحديد من تنتقل إليه ولاية الحكم، وسيظل مجلس الدفاع في حالة انعقاد، وفقًا للبيان الصادر فجر اليوم السبت.