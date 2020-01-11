دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع سامسونج تقدم تحديث لميزة المسح ثلاثي الأبعاد في هاتف Galaxy Note10 Plus ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة سامسونج تحديث جديد لمستخدمي هاتف Galaxy Note10 Plus تقدم من خلاله تحسينات لميزة المسح ثلاثي الأبعاد لدعم المستخدم بآداء أكثر دقة.

جاءت ميزة المسح ثلاثية الأبعاد في هاتف Galaxy Note10 Plus لتتيح لمستخدمي الهاتف إستخدام مستشعرات العمق وToF في الكاميرة الخلفية لتطبيق ميزة المسح ثلاثي الأبعاد التي تعمل على مسح الأشياء أو الكائنات في زوايا 360 درجة، وإنشاء نموذج ثلاثي الأبعاد.

لم تأتي النماذج المقدمة في المسح ثلاثي الأبعاد بهاتف Galaxy Note10 Plus مميزة بالدقة الكافية، حيث ظهرت بعض المشاكل والعيوب في النماذج بعد عملية المسح، كما واجه مستخدمي الميزة صعوبة في تطبيق الخاصية على مسح الأشخاص.

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وفي تحديث يقدم من العملاق الكوري لمستخدمي هاتف Galaxy Note10 Plus، تحرص سامسونج على تحسين تجربة المستخدم في المسح ثلاثي الأبعاد وذلك من خلال دفع نمط خاص في التطبيق يعرف بنمط “person mode”، والذي يدعم مسح الأشخاص، بينما يأتي النمط الأخر لمسح الأشياء بعنوان “thing’.

ومن المقرر أن يأتي تحديث ميزة المسح ثلاثي الأبعاد بدقة وكفاءة أفضل في دعم المستخدم، كما يتوفر التحديث الآن لمستخدمي هاتف Galaxy Note10 Plus في متجر Galaxy.

المصدر

هذا الموضوع سامسونج تقدم تحديث لميزة المسح ثلاثي الأبعاد في هاتف Galaxy Note10 Plus ظهر على التقنية بلا حدود.