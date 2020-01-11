شكرا لقرائتكم خبر عن عون: السلطان قابوس كان داعما للبنان فى مراحله الصعبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ، عن حزنه الكبير لنبأ وفاة السلطان قابوس بن سعيد ، واصفا إياه بـ"الأخ والصديق" للبنان في المراحل والظروف الصعبة كافة، مساندا قضاياه العادلة ، وداعما استقراره وأمنه وتطلعات شعبه.

وعبر الرئيس عون، عن عمق حزنه لوفاة السلطان قابوس، في برقية تعزية وجهها الى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد، وأكد أن السلطان الراحل بذل كل جهده لخدمة بلاده وشعبه على مدى نصف قرن، ويفقد العالم العربي برحيل السلطان قابوس، رجل الحوار والحكمة والسلام الذي لطالما عمل من أجل لم الشمل العربي وتعزيز تضامنه ومنعته في وجه التحديات التي تهدد دولنا وشعوبنا.

واختتم عون برقيته قائلا: في هذه المناسبة الأليمة، أتقدم باسمي وباسم الشعب اللبناني، بتعزيتي القلبية الحارة، سائلا الله تعالى ان يتغمد الفقيد برحمته، ويلهمكم وشعبكم الشقيق الصبر والتعزية، ويمدكم بالصحة والعزم في مسؤولياتكم الوطنية، في خدمة سلطنة عمان وازدهار شعبها".





شهدت العاصمة العمانية مسقط، صباح اليوم السبت، تشييع جنازة السلطان قابوس بن سعيد، الذى رحل عن عالمنا فى الساعات الأولى من اليوم، وشهدت جنازة السلطان بن قابوس الظهور الأول للسلطان الجديد للبلاد هيثم بن طارق آل سعيد، وسط عدد كبير من القيادات والشعب العمانى الذى حرص على توديع السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

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كان التليفزيون الرسمى ووكالة الأنباء العمانية، قد أعلنا الخبر على حسابهما على تويتر وفاة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان فى ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، وبدأ التليفزيون فى بث القرآن الكريم.

وبكلمات مؤثرة أعلن التليفزيون العمانى وفاة السلطان قابوس بن سعيد، وبدأ المذيع بتلاوة الآية القرآنية " (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً * فَادْخُلِي فِي عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِي) إلى أبناء الوطن العزيز في كل أرجائه إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع.

وأضاف: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له - بإذن الله تعالى - مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من يناير لعام 2020 م.بعد رحلة طويلة من حكم السلطنة، رحل السلطان قابوس بن سعيد، سلطان عمان إلى جوار ربه، فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

فيما أصدرت رئاسة الجمهورية المصرية، بيانا نعت فيه السلطان قابوس بن سعيد، سلطان سلطنة عمان.وأكد بيان رئاسة الجمهورية، أن "الأمة العربية فقدت زعيما من أعز الرجال، قائدا حكيما منح عمره لوطنه ولأمته، زعيمًا عربيًا سيسجل له التاريخ انه رمزا لقوة ووحدة سلطنة عمان علي مدار نصف قرن حقق لها المكانة والنهضة والعزة.