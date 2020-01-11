شكرا لقرائتكم خبر عن حكمة واتزان سياسى.. تعرف على نهج السلطان قابوس الراحل × 5 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحل عن عالمنا فجر اليوم، السبت السلطان قابوس سلطان عمان، بعد مسيرة حكيمة مظفرة حافلة بالعطاء شملت عُمان من أقصاها إلى أقصاها، وطالت العالم العربي والإسلامي والدولي قاطبة.

ونرصد أبرز 5 معلومات عن نهج قابوس السياسى:

- تميزت عمان فى فترة حكم قابوس بعلاقات متوازنة مع كل بلدان الخليج وحتى إيران

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- لعب دور الوسط مرات عدة بين إيران والدول الغربية والولايات المتحدة

- وضع بذرة المفاوضات الأولى بين طهران والغرب والتى أفضت فى النهاية إلى ابرام اتفاق نووى فى عام 2015 كما استضافت مسقط فى عهده محادثات سرية بين مسوؤليين أميركيين وإيرانيين عام 2012.

- توسّطت عمان أيضًا بين طهران وواشنطن لإطلاق سراح سجناء.

- نجحت جهود فى عام 2009 فى إطلاق سراح 3 أمريكيين سجنوا في إيران للاشتباه في كونهم جواسيس بعدما ضلوا طريقهم عبر الحدود